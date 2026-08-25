Informations pratiques

Loches

Rencontre littéraire avec Aline Le Guluche

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

“J’ai appris à lire à 50 ans un témoignage fort sur le parcours de vie d’illettrée d’Aline Le Guluche et sur la façon dont elle s’en est sortie. Rencontre littéraire animée par la bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire.

“J’ai appris à lire à 50 ans un témoignage fort sur le parcours de vie d’illettrée d’Aline Le Guluche et sur la façon dont elle s’en est sortie. Rencontre littéraire animée par la bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire. .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

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English :

“I Learned to Read at Age 50”: a powerful account of Aline Le Guluche’s life as an illiterate person and how she overcame her challenges. Literary event hosted by the Indre-et-Loire Departmental Library.

L’événement Rencontre littéraire avec Aline Le Guluche Loches a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT 37