Rencontre littéraire avec Ornella Petit, romancière Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Rencontre littéraire avec Ornella Petit, romancière

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10 17:15:00

Date(s) :

2026-10-10

Rencontre d’auteure animée par Cécile Peltier.

Ornella Petit vient nous présenter son premier roman Le souffle paru aux éditions JC Lattès. La romancière a participé à une résidence d’écriture à la Maison des Écrivaines d’Aurélie Valognes située à Lannilis (29).

Lorsque Reva retrouve son souffle après deux opérations pulmonaires, elle semble revivre. Longtemps privée d’air, elle découvre une puissance nouvelle. Au point que ses performances en apnée fascinent et dérangent. Quelque chose en elle a changé. Dans un monde où l’océan est devenu impraticable et interdit, Reva ressent un appel viscéral du large et se lance dans une enquête par-delà les mers.

D’une écriture sensible, Ornella Petit signe un premier roman audacieux, où le souffle devient élan vital, et l’amour des océans, un acte de résistance. Un récit qui célèbre la grâce du vivant, et les métamorphoses intimes.

Le roman fait une entrée très remarquée chez les libraires et a été sélectionné pour le Prix des Lectrices Voxe 2026. Entrée libre. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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L’événement Rencontre littéraire avec Ornella Petit, romancière Pontivy a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté