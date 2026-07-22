Rencontre littéraire Charlotte Gneuss Les jeux heureux de l’enfance. Book in Bar Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Rencontre littéraire Charlotte Gneuss Les jeux heureux de l’enfance.

Mercredi 16 septembre 2026. Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Une rencontre littéraire avec une auteure germanophone de renom Charlotte Gneuss.

À l’occasion de la parution aux éditions des Argonautes de la traduction française de son roman Les jeux heureux de l’enfance (titre original: Gittersee), le Goethe-Institut et Litterallea vous invitent à une rencontre avec l’autrice allemande Charlotte Gneuß.



Née à Ludwigsbourg en 1992, elle a étudié le travail social ainsi que l’écriture littéraire et scénique. Elle travaille comme autrice, est contributrice invitée pour ZEIT Online et a dirigé l’anthologie Glückwunsch.

Son premier roman, Les jeux heureux de l’enfance, a été nommé pour le Prix du livre allemand 2023 et a reçu de nombreuses distinctions. L’intrigue se déroule à Dresde dans la RDA des années 1970, et évoque l’ambiance particulière de surveillance et de suspicion de cette période qui a laissé de nombreuses séquelles.



Voici un aperçu du roman

Gittersee, dans la banlieue de Dresde, dans les années 1970 après l’école, Karin, seize ans, s’occupe de sa petite sœur, tandis que sa grand-mère se remémore sa jeunesse nazie et que ses parents rêvent d’une autre vie.

Karin se sent en sécurité auprès de son amie Marie, la seule fille de la classe qui ne veut pas simplement faire quelque chose plus tard, mais devenir quelqu’un : la première femme sur la Lune. Et Karin est amoureuse : de son ami Paul, qui aimerait être artiste mais travaille au fond du puits à la Wismut.

Mais lorsque Paul ne revient pas d’une randonnée, c’est Karin que la Stasi interroge. La jeune femme se retrouve alors entraînée dans un monde de surveillance et de suspicion, où chaque choix peut bouleverser son destin.



Les Jeux heureux de l’enfance est une fresque vibrante de la RDA, aussi intime qu’universelle, qui nous plonge dans un monde révolu dont les séquelles perdurent.

Dans ce premier roman, en cours de traduction dans une douzaine de langues, Charlotte Gneuß révèle un talent narratif d’une sensibilité et d’une force remarquables.



Langues En français et en allemand (avec traduction)

Animation Joachim Umlauf, président de l’association Litterallea

Traduction Catherine Teissier, Aix-Marseille Université



Une coopération du Centre Franco-Allemand de Provence, de Litterallea, du Goethe-Institut de Marseille et de la librairie Book-in-Bar. .

Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A literary event featuring a renowned German-speaking author: Charlotte Gneuss.

L’événement Rencontre littéraire Charlotte Gneuss Les jeux heureux de l’enfance. Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence