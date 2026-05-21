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Rencontre littéraire Salle Camille Ricard Chef-Boutonne

Rencontre littéraire Salle Camille Ricard Chef-Boutonne

Rencontre littéraire Salle Camille Ricard Chef-Boutonne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Camille Ricard

Adresse : Centre Culturel La Verrière

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Chef-Boutonne

Rencontre littéraire

Salle Camille Ricard Centre Culturel La Verrière Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Clôture du Prix Polar des Lecteurs et rencontre avec Cyriac Guillard, auteur et éditeur de Noir’Edition, et Delphine Meynieux, autrice.   .

Salle Camille Ricard Centre Culturel La Verrière Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 29 60 50  mediatheque@chef-boutonne.fr

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English : Rencontre littéraire

L’événement Rencontre littéraire Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pays Mellois

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