Rencontre littéraire Salle Camille Ricard Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Rencontre littéraire

Salle Camille Ricard Centre Culturel La Verrière Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Clôture du Prix Polar des Lecteurs et rencontre avec Cyriac Guillard, auteur et éditeur de Noir’Edition, et Delphine Meynieux, autrice. .

Salle Camille Ricard Centre Culturel La Verrière Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 29 60 50 mediatheque@chef-boutonne.fr

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English : Rencontre littéraire

L’événement Rencontre littéraire Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pays Mellois