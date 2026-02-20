RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL Mercredi 30 septembre, 17h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Mercredi 30 septembre 2026 à 17h00 – Entrée libre

Découvrez Arthel, le projet solo folk pop de Nicolas Meslin, musicien neversois membre des groupes Plastic Age (rock) et Sinthome (post-punk).

Tirant son nom d’un bucolique village du Nivernais, Arthel est un artiste folk aux inspirations mélancoliques et pastorales.

Composé d’une guitare, d’une voix et de quelques effets, ce one-man-band divague entre compositions poétiques et reprises symboliques.

Rendez-vous à la médiathèque Jean Jaurès pour un concert intimiste et poétique !

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

À l’occasion des Journées nationales de la lecture et de la valorisation des bibliothèques, la médiathèque Jean Jaurès vous invite à un moment musical unique. musique mediatheque nevers

Arthel – Nicolas Meslin