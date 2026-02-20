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RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Jean Jaurès · Nevers

RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Jaurès
Adresse
17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Entrée libre

RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL Mercredi 30 septembre, 17h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Mercredi 30 septembre 2026 à 17h00 – Entrée libre
Découvrez Arthel, le projet solo folk pop de Nicolas Meslin, musicien neversois membre des groupes Plastic Age (rock) et Sinthome (post-punk).
Tirant son nom d’un bucolique village du Nivernais, Arthel est un artiste folk aux inspirations mélancoliques et pastorales.
Composé d’une guitare, d’une voix et de quelques effets, ce one-man-band divague entre compositions poétiques et reprises symboliques.
Rendez-vous à la médiathèque Jean Jaurès pour un concert intimiste et poétique !

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/
À l’occasion des Journées nationales de la lecture et de la valorisation des bibliothèques, la médiathèque Jean Jaurès vous invite à un moment musical unique. musique mediatheque nevers

Arthel – Nicolas Meslin

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