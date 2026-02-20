RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Jean Jaurès · Nevers
Informations pratiques
RENCONTRE MUSICALE – ARTHEL Mercredi 30 septembre, 17h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Mercredi 30 septembre 2026 à 17h00 – Entrée libre
Découvrez Arthel, le projet solo folk pop de Nicolas Meslin, musicien neversois membre des groupes Plastic Age (rock) et Sinthome (post-punk).
Tirant son nom d’un bucolique village du Nivernais, Arthel est un artiste folk aux inspirations mélancoliques et pastorales.
Composé d’une guitare, d’une voix et de quelques effets, ce one-man-band divague entre compositions poétiques et reprises symboliques.
Rendez-vous à la médiathèque Jean Jaurès pour un concert intimiste et poétique !
Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/
À l’occasion des Journées nationales de la lecture et de la valorisation des bibliothèques, la médiathèque Jean Jaurès vous invite à un moment musical unique. musique mediatheque nevers
Arthel – Nicolas Meslin
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