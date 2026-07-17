Rencontre « Passé pillé », Musée archéologique, Dijon

Informations pratiques

Rencontre « Passé pillé » 19 et 20 septembre Musée archéologique Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous dans le dortoir des bénédictins (niveau 0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le pillage archéologique est un fléau qui se répand de plus en plus dans le monde ; cette notion, mal comprise, provoque une perte irrémédiable de la mémoire du monde et de notre passé.

Avec Franck Abert, chargé des collections archéologiques

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Ancien palais abbatial Saint-Benigne : Bâtiment en L situé à l’est du chevet de la cathédrale Saint-Bénigne comprenant une partie construite de 1767 à 1770 sur les plans de Claude Saint-Père, architecte dijonnais (très beau décor intérieur du salon et de la salle à manger) . Bâtiment inachevé : seule l’aile gauche a été réalisée et est devenue l’école des Beaux-Arts. L’aile en retour à l’est date de 1958. Construction de style néo-classique. Saisie comme bien national en 1793, l’aile du XVIIIe siècle est affecté à l’évêché jusqu’en 1905, puis à l’école des Beaux-Arts. Cellier : XIIIe siècle ; Ancien logis abbatial (ancien logis de l’intendant de Bourgogne) : XVIIe siècle, XIXe siècle

Le pillage archéologique est un fléau qui se répand de plus en plus dans le monde ; cette notion, mal comprise, provoque une perte irrémédiable de la mémoire du monde et de notre passé.

© Philippe Bornier