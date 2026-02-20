Rencontre photo Noct’ & Bulle Pont-à-Mousson
Rencontre photo Noct’ & Bulle
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Rencontre photo Noct’ et Bulle à Pont-à-Mousson sur la Place Duroc
Gratuit pour les adhérants ACDAM
Suivi d’une restauration festive de fin d’annéeTout public
Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68
English :
Noct’ et Bulle photo event in Pont-à-Mousson on Place Duroc
Free for ACDAM members
Followed by festive end-of-year catering
