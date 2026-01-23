Rencontre / Regards croisés Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Rencontre / Regards croisés

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01 19:45:00

Date(s) :

2026-10-01

Tout public

Regards croisés

Autour du spectacle Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux

Avec un·e invité·e et l’équipe artistique

Éveiller la curiosité grâce au regard porté par un·e invité·e sur une des thématiques du spectacle et échanger avec l’équipe artistique juste avant d’entrer en salle.

Date jeudi 01 octobre 19h

Lieu Comédie (Auditorium), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public

Durée 45 min .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Rencontre / Regards croisés

L’événement Rencontre / Regards croisés Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne