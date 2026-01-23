Rencontre / Regards croisés Comédie CDN de Reims Reims
mercredi 25 novembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Rencontre / Regards croisés
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 19:00:00
fin : 2026-11-25 19:45:00
Date(s) :
2026-11-25
Tout public
Regards croisés
Autour du spectacle La Nuit des Rois
Avec un·e invité·e et l’équipe artistique
Éveiller la curiosité grâce au regard porté par un·e invité·e sur une des thématiques du spectacle et échanger avec l’équipe artistique juste avant d’entrer en salle.
Date mercredi 25 novembre 19h
Lieu Comédie (Auditorium), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Durée 45 min .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Rencontre / Regards croisés
L’événement Rencontre / Regards croisés Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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