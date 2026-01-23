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Rencontre / Regards croisés Comédie CDN de Reims Reims

jeudi 25 mars 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
jeudi 25 mars 2027
Fin
jeudi 25 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Rencontre / Regards croisés

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 19:00:00
fin : 2027-03-25 19:45:00

Date(s) :
2027-03-25

Tout public
Regards croisés
Autour du spectacle Les artistes qu’on mérite
Avec un·e invité·e et l’équipe artistique

Éveiller la curiosité grâce au regard porté par un·e invité·e sur une des thématiques du spectacle et échanger avec l’équipe artistique juste avant d’entrer en salle.

Date Jeudi 25 mars 19h
Lieu Comédie (Auditorium), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Durée 45 min   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Rencontre / Regards croisés

L’événement Rencontre / Regards croisés Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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