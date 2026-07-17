Rencontre – Société des Amis des Musées de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Rencontre – Société des Amis des Musées de Dijon 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous salle des Tombeaux (salle 7, 1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Société des Amis des Musées de Dijon vient présenter ses missions d’enrichissement et de valorisation des collections. Venez échanger avec ses membres le temps d’une soirée !

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

La Société des Amis des Musées de Dijon vient présenter ses missions d’enrichissement et de valorisation des collections. Venez échanger avec ses membres le temps d’une soirée !

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Paul Dard