Rencontre – Souvenirs en danger : un défi de conservation pour des collections photographiques particulières !, Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Informations pratiques

Rencontre – Souvenirs en danger : un défi de conservation pour des collections photographiques particulières ! Samedi 19 septembre, 14h45, 15h45 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 30 minutes – Rendez-vous devant l’atelier du photographe (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

La conservation-restauration est primordiale pour transmettre les photographies qui con-tiennent des substances dangereuses comme le nitrate de cellulose. De nature instable, il devient acide, collant et fragile au fil du temps et peut s’auto-enflammer. Des précautions particulières de conservation s’imposent dans les réserves des musées.

Avec Frédérique Bouvard, chargée du suivi des restaurations et Éléonore Markus, régisseuse

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

La conservation-restauration est primordiale pour transmettre les photographies qui con-tiennent des substances dangereuses comme le nitrate de cellulose. De nature instable, il devient acide, et au …

© Philippe Bornier