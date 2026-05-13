Rencontre « Speed-searching », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
Rencontre « Speed-searching », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Rencontre « Speed-searching » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
En continu – Rendez-vous salle des Tombeaux (salle 7, 1er étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Dans la salle des tombeaux du musée des Beaux-Arts, venez faire le sprint du speed-searching ! Un.e chercheur.e, une table, un objet et c’est parti pour 10 minutes de discussion. Au son de la cloche, changement de chercheur.e et d’univers !
Avec les chercheur.e.s du réseau des Expérimentarium.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Dans la salle des tombeaux du musée des Beaux-Arts, venez faire le sprint du speed-searching ! Un.e chercheur.e, une table, un objet et c’est parti pour 10 minutes de discussion. Au son de la cloche,…
© Université Bourgogne-Europe / Vincent Arbelet
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