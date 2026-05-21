Rencontre & talk : Britney Spears : la fabrique d’une pop star La Gaîté Lyrique Paris

Enregistrement live de Star System par Samia Miskina, avec Manon Lugas

Britney Spears a laissé une marque indélébile sur la pop musique : de ses premiers pas sur Disney Channel jusqu’à ses hits mondiaux, l’artiste rencontre un succès fulgurant et gagne l’affection de millions de fans.

Mais sa vie est loin d’être un conte de fée : traquée par les paparazzis, maltraitée par ses compagnons et exploitée par sa famille, sa santé mentale se détériore et la chanteuse sombre dans l’addiction. Alors que les projecteurs sont braqués sur elle, le public ignore les manipulations qui se trament dans l’ombre.

Dans cet enregistrement public du podcast Star System, Samia Miskina et Manon Lugas revisitent l’histoire de Britney Spears, de son enfance jusqu’à sa mise sous tutelle.

Programme

Enregistrement public de Star System

Grand jeu sur la pop culture (avec des cadeaux à gagner !)

Suivi d’un verre au son des plus grands tubes de la pop musique !

Avec

Samia Miskina

Créatrice du podcast Star System (lien externe) : chaque semaine, elle revisite des phénomènes de la pop culture avec ses invité·es.

Manon Lugas

Elle décrypte la sexualité sur son compte Instagram Le Cul Nu (lien externe)et dans son podcast (lien externe) du même nom. Elle est aussi coordinatrice d’intimité pour le cinéma.

En 1999, Baby One More Time envahit les radios et chaînes télés du monde entier. À seulement 17 ans, Britney Spears devient une star planétaire. Très vite, sa vie bascule… pour le meilleur et pour le pire.

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 16,80€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

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