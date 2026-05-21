Rencontre & talk : Médias et journalistes sous attaque : la cybersécurité au cœur de la liberté de la presse La Gaîté Lyrique Paris

Entre surveillance, cyberattaques et stratégies de résistance

À l’ère du numérique, les journalistes et les médias sont devenus des cibles privilégiées de cyberattaques : piratage de comptes, logiciels espions, campagnes de phishing ou attaques visant à perturber la diffusion de l’information. Ces menaces, de plus en plus sophistiquées, ne visent pas seulement des infrastructures techniques mais cherchent aussi à intimider, surveiller et réduire au silence des voix critiques.

Les journalistes en exil sont particulièrement exposés, travaillant souvent sans les protections institutionnelles dont bénéficient les grandes rédactions. Les révélations autour du logiciel Pegasus ont mis en lumière l’ampleur de ces pratiques à l’échelle mondiale. Face à ces enjeux, de nouvelles stratégies émergent pour renforcer la sécurité et la résilience du journalisme. Cette table ronde réunira experts et journalistes pour partager expériences, outils et bonnes pratiques.

Avec Grégoire Pouget, Laurent Richard, Nassira El Moaddem & Leïla Amar

À l’ère numérique, journalistes et médias font face à des cybermenaces croissantes. Cette table ronde explore les risques, les impacts et les stratégies pour protéger l’information et celles et ceux qui la produisent.

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/medias-et-journalistes-sous-attaque-la-cybersecurite-au-coeur-de-la-liberte-de-la-presse/



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