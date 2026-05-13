Rencontre « Un chercheur, une œuvre », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Rencontre « Un chercheur, une œuvre » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous salles 36 à 39 et 41 à 43 (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des jeunes chercheur.e.s ont choisi une pièce de collection du musée qui résonne avec leurs travaux. Venez découvrir les œuvres qui les inspirent et embarquez dans l’histoire de leurs investigations.

Avec les chercheur.e.s du réseau des Expérimentarium.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Des jeunes chercheur.e.s ont choisi une pièce de collection du musée qui résonne avec leurs travaux. Venez découvrir les œuvres qui les inspirent et embarquez dans l’histoire de leurs investigations.…

© Musée des Beaux-arts de Dijon / Vincent Arbelet