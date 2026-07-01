Rencontrer l’Art – « TIRE MOI LE PORTRAIT ! « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
mercredi 25 novembre 2026 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Rencontrer l’Art – « TIRE MOI LE PORTRAIT ! » Mercredi 25 novembre, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit – A partir de 7 ans – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T14:00:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T14:00:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00
En partenariat avec l’Ecole Municipale d’Art et dns le cadre du Bicentenaire de la Photographie 2026/2027
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La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA – dans le cadre du bicentenaire de la photographie 2026-2027, vous embarque dans un atelier créatif aussi amusant qu’insolite ! Après une découverte d’œuvres d’art, laissez-vous tirer le portrait avant de donner libre cours à votre imagination. Atelier animé par Amélie Cazin, artiste plasticienne.
Aucun niveau en dessin n’est nécessaire : curiosité, imagination… et bonne humeur sont les seules choses à apporter !
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Musée numérique Micro-Folie // Atelier parents-enfants // en partenariat avec l’EMA
Ecole Municipale d’Art
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