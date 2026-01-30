Rencontres avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École
Rencontres avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École mercredi 20 mai 2026.
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-05-20
Un après-midi récréatif aura lieu le 20 mai, de 14h30 à 17h30.
Petits et grands investissent Aqua-Libris pour un moment ludique et créatif, avec au programme
– Lectures et jeux
– De 15h à 16h30 atelier d’illustration en noir et blanc sur verre coloré, suivi d’un gouter.
A partir de 7 ans
Sur inscription au 05 49 16 58 75
– Dédicaces en fin d’après-midi avec la librairie Les Mots Volants .
