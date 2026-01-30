Rencontres avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

Rencontres avec Aurélia Fronty

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un après-midi récréatif aura lieu le 20 mai, de 14h30 à 17h30.

Petits et grands investissent Aqua-Libris pour un moment ludique et créatif, avec au programme

– Lectures et jeux

– De 15h à 16h30 atelier d’illustration en noir et blanc sur verre coloré, suivi d’un gouter.

A partir de 7 ans

Sur inscription au 05 49 16 58 75

– Dédicaces en fin d’après-midi avec la librairie Les Mots Volants .

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

