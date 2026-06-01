RENCONTRES AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : Points de ventes engagés, Maison écocitoyenne, Bordeaux

RENCONTRES AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : Points de ventes engagés 3 juin – 15 juillet Maison écocitoyenne Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

L’Économie Sociale et Solidaire est un mode de fonctionnement économique faisant passer l’humain avant le profit.

Il s’agit d’une manière particulière d’entreprendre, quel que soit le domaine d’activité, qui doit respecter un certain nombre de critères, à savoir :

• Un objectif social affiché ;

• La démocratisation du mode de gouvernance (1 personne = 1 voix, sans prise en compte du capital) ;

• La non-lucrativité : le capital a l’interdiction d’être placé sur les marchés financiers ;

• La juste rémunération au sein des employés : la moyenne des sommes versées aux cinq dirigeants ou salariés les mieux payés ne peut pas excéder 7 fois la rémunération annuelle la plus faible.

À partir du 3 juin, la Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole accueille des acteurs locaux de l’ESS.

L’objectif ? Soutenir l’émergence et le développement de projets locaux, notamment en phase de lancement ou de consolidation, valoriser les initiatives locales contribuant à la transition écologique, sociale et solidaire, et créer un espace de rencontre entre acteurs de l’ESS et habitants de la métropole.

Afin de profiter au maximum de cette espace, la Maison Écocitoyenne et les acteurs vous accueillerons exceptionnellement le dimanche 21 juin de 11h à 18h.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir une économie plus juste, découvrir des alternatives durables et repartir avec des idées et des objets du quotidien !

3 structures, 3 projets engagés :

RE-LIER

La Récré / Ressourcerie culturelle

Recyclerie solidaire et lieu de convivialité, La Récré propose des livres, jeux de société, CD, DVD collectés et vendus à petits prix pour rendre la culture accessible à tous.

À retrouver sur place : livres, jeux de société, CD, DVD, objets de déco, en très bon état, entre 1 à 5€ seulement.

TINY LAB

Micro-habitats écologiques

Plongez dans l’univers de Tiny Lab qui construit des micro-habitats écologiques (Tiny house, maisons containers ou maisons en ossature bois), avec des jeunes de 14 à 25 ans, en situation de handicap ou de difficulté sociale.

À découvrir sur place : maquette de mur en ossature bois, échantillons de matériaux de construction biosourcés et écologiques, stand de visite en réalité virtuelle de leurs modèles de Tiny house, maisons containers ou maisons en ossature bois.

RE-PLANTES

Réemploi végétal

Re-Plantes redonne une chance aux plantes condamnées à être jetées ! Collectées chez des particuliers, entreprises ou commerces, elles sont soignées et remises en circulation à prix accessibles.

Leur mission ? Réduire les déchets, démocratiser le végétal et transmettre des gestes écologiques simples.

Au programme : vente de plantes seconde main, conseils personnalisés sur le soin des plantes, documentation pédagogique, ateliers ponctuels

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Maison Écocitoyenne vous propose une immersion au cœur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 3 points de ventes engagés à découvrir !