Rencontres C.A.L.I.P.S.O. Chaillot × TMNlab : Art vivant et environnements numériques Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Avec son laboratoire C.A.L.I.P.S.O., dédié à la danse en environnement numérique, Chaillot se place à l’avant-garde des nouvelles formes artistiques et affirme son ambition : inventer les scènes de demain, élargir l’accès à la culture et faire rayonner la création chorégraphique en France comme à l’international.

Maison de création, d’expérimentation et de rayonnement, Chaillot accompagne les grandes évolutions du spectacle vivant et soutient les artistes dans leurs recherches les plus audacieuses. À la croisée de l’art et de l’innovation, le théâtre développe de nouveaux formats intégrant technologies immersives, réalité virtuelle, environnements numériques et intelligence artificielle, ouvrant la danse à des expériences inédites.

Une danse vivante, inventive et résolument tournée vers l’avenir.

Le laboratoire C.A.L.I.P.S.O. s’appuie sur un écosystème de partenaires de référence réunissant création artistique, innovation technologique et recherche académique. Développé en collaboration avec Lucid Realities, Unframed Collection, TMNlab et l’Université Paris 8, le projet fédère artistes, chercheurs et experts des technologies immersives autour d’une ambition commune : explorer comment la réalité virtuelle et les outils numériques peuvent transformer l’écriture chorégraphique, renouveler la représentation scénique et inventer de nouvelles relations avec les publics. Ensemble, ils contribuent à faire de Chaillot un pôle majeur de création immersive en France et à l’international.

Programmation en cours

Troisième édition. Chaillot et le TMNlab proposent un nouveau laboratoire de débats et de dialogues entre culture, recherche et tech. Artistes et professionnels du spectacle vivant et de la recherche explorent ensemble les espaces immersifs et environnements technologiques – de la XR à l’IA, des écritures transmédia aux arts vivants.

Du mercredi 12 mai 2027 au jeudi 13 mai 2027 :

gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-12T02:00:00+02:00

fin : 2027-05-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/art-vivant-et-environnements-numeriques-rencontres-calipso-chaillot-tmnlab +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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