Rencontres chorales choeur d’enfants Au conservatoire Tyndo Thouars

Thouars

Rencontres chorales choeur d’enfants

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour cette dernière soirée consacrée aux choeurs, le chœur d’enfants du conservatoire Tyndo partageront la scène du conservatoire avec celui de Poitiers pour vous faire voyager à travers un répertoire autour des Fables de la Fontaine. .

Pendant trois jours, des chœurs du conservatoire auront l’honneur d’accueillir et d’échanger avec d’autres choeurs. Pour clôturer ce magnifique week-end, les voix des enfants vont résonner au conservatoire. Le choeur d’enfants de Tyndo, dirigé par Lucie Jamoneau-Grasset, nous emmènera en voyage. Après avoir préparé nos bagages avec le compositeur Jean Ribbe, nous partirons en Nouvelle-Guinée, Afrique du Sud, de l’Est, Nouvelle Zélande, Mexique, Argentine et sur une île imaginaire… Le choeur du conservatoire de Poitiers, constitué d’enfants de 8 à 12 ans et dirigé par Émili Proutière, aborde un répertoire varié (musique savante, jazz, variété…). À la croisée de la formation musicale, de la technique vocale et de la pratique chorale, le choeur est un lieu de découverte du chant et de la pratique collective. Pour ce concert le choeur abordera un répertoire autour des Fables de La Fontaine .

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

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English :

For this final evening devoted to choirs, the Tyndo conservatory children?s choir will share the conservatory stage with the Poitiers choir to take you on a journey through a repertoire based on the Fables de la Fontaine. .

L’événement Rencontres chorales choeur d’enfants Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais