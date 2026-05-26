Thouars

Rencontres chorales Chœurs de femmes

6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le conservatoire organise un week-end exceptionnel autour des chœurs du conservatoire et de chœurs invités les 12, 13 et 14 juin. Après une première soirée le vendredi, place aux voix de femmes le samedi 13 juin à 18h, l’église de Saint-Laon à Thouars. Elles seront a cappella ou bien accompagnées à l’orgue ou à la guitare.

Au Choeur des Femmes de Tyndo présentera un programme éclectique réunissant musique du monde et chant sacré. Nous aurons la joie de partager une pièce avec Jany Quinones Valdés à la guitare.

Le choeur Sibylla de Poitiers nous fera baigner dans la musique du compositeur romantique, Josef Gabriel Rheinberger dans un répertoire sacré. Il sera accompagné par Michel Milhères à l’orgue.

Prochain rendez-vous dimanche 14 juin à 16h au conservatoire pour les choeurs d’enfants. .

6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 64 conservatoire@thouars-communaute.fr

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English : Rencontres chorales Chœurs de femmes

L’événement Rencontres chorales Chœurs de femmes Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais