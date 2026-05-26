Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars
Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars dimanche 14 juin 2026.
Thouars
Rencontres chorales Choeurs d’enfants
6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le conservatoire organise un week-end exceptionnel autour des chœurs du conservatoire et de chœurs invités les 12, 13 et 14 juin. Dernier concert pour ce week-end Rencontres Chorales où les voix des enfants vont résonner au conservatoire.
Le choeur d’enfant de Tyndo, dirigé par Lucie Jamoneau-Grasset, nous emmènera en voyage. Après avoir préparé nos bagages avec le compositeur Jean Ribbe, nous partirons en Nouvelle-Guinée, Afrique du Sud, de l’Est, Nouvelle Zélande, Mexique, Argentine et sur une île imaginaire… .
6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 64 conservatoire@thouars-communaute.fr
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English : Rencontres chorales Choeurs d’enfants
L’événement Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais
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