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Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars

Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars

Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 6 Rue du Président Tyndo

Ville : 79100 Thouars

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Thouars

Rencontres chorales Choeurs d’enfants

6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le conservatoire organise un week-end exceptionnel autour des chœurs du conservatoire et de chœurs invités les 12, 13 et 14 juin. Dernier concert pour ce week-end Rencontres Chorales où les voix des enfants vont résonner au conservatoire.
Le choeur d’enfant de Tyndo, dirigé par Lucie Jamoneau-Grasset, nous emmènera en voyage. Après avoir préparé nos bagages avec le compositeur Jean Ribbe, nous partirons en Nouvelle-Guinée, Afrique du Sud, de l’Est, Nouvelle Zélande, Mexique, Argentine et sur une île imaginaire…   .

6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 64  conservatoire@thouars-communaute.fr

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English : Rencontres chorales Choeurs d’enfants

L’événement Rencontres chorales Choeurs d’enfants Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais

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