Rencontres cubaines, Salle Eboué, Bordeaux

Rencontres cubaines Samedi 6 juin, 15h00 Salle Eboué Gironde

Sur inscription pour le buffet : 06 88 24 54 13 / bordeaux200cienfuegos@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Par Bordeaux-Cienfuegos

L’association dédiée aux liens de Bordeaux avec Cienfuegos propose :

– De 15h à 16 h30 : conférence-découverte qui croise les regards entre deux espaces emblématiques : la Ciénaga de Zapata cubaine et la Camargue française.

– De 16h30 à 18h30 : conférence “L’agression de Cuba par les Etats-Unis : « l’impérialiste » hier et aujourd’hui” par Vincent Ortiz, économiste, et Jean Querbes, Président de Bordeaux-Cienfuegos

– De 19h à 22 : soirée cubaine festive, avec musique et buffet

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Salle Eboué 15-19 rue Marcel Pagnol 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeaux200cienfuegos@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 24 54 13 »}]

Une journée dédiée à Cuba (conférences et soirée festive) Cuba salc

Cienfuegos