Rencontres cubaines, Salle Eboué, Bordeaux
Rencontres cubaines, Salle Eboué, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Rencontres cubaines Samedi 6 juin, 15h00 Salle Eboué Gironde
Sur inscription pour le buffet : 06 88 24 54 13 / bordeaux200cienfuegos@orange.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Par Bordeaux-Cienfuegos
L’association dédiée aux liens de Bordeaux avec Cienfuegos propose :
– De 15h à 16 h30 : conférence-découverte qui croise les regards entre deux espaces emblématiques : la Ciénaga de Zapata cubaine et la Camargue française.
– De 16h30 à 18h30 : conférence “L’agression de Cuba par les Etats-Unis : « l’impérialiste » hier et aujourd’hui” par Vincent Ortiz, économiste, et Jean Querbes, Président de Bordeaux-Cienfuegos
– De 19h à 22 : soirée cubaine festive, avec musique et buffet
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Salle Eboué 15-19 rue Marcel Pagnol 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeaux200cienfuegos@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 24 54 13 »}]
Une journée dédiée à Cuba (conférences et soirée festive) Cuba salc
Cienfuegos
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