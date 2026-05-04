Rencontres du troisième type Ciné café Place du Temple Montélimar
Rencontres du troisième type Ciné café Place du Temple Montélimar dimanche 14 juin 2026.
Montélimar
Rencontres du troisième type Ciné café
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rencontres du troisième type (1977)
2h15 vost
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr
États-Unis science-fiction
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Close Encounters of the Third Kind (1977)
2:15 ? vost
Directed by Steven Spielberg
With Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr
United States science-fiction
L’événement Rencontres du troisième type Ciné café Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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