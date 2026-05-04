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Rencontres du troisième type Ciné café Place du Temple Montélimar

Rencontres du troisième type Ciné café Place du Temple Montélimar dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 6

Montélimar

Rencontres du troisième type Ciné café

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Rencontres du troisième type (1977)
2h15 vost

Réalisé par Steven Spielberg
Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr
États-Unis science-fiction
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Close Encounters of the Third Kind (1977)
2:15 ? vost

Directed by Steven Spielberg
With Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr
United States science-fiction

L’événement Rencontres du troisième type Ciné café Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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