Rencontres du troisième type Ciné café Place du Temple Montélimar

Montélimar

Rencontres du troisième type Ciné café

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rencontres du troisième type (1977)

2h15 vost



Réalisé par Steven Spielberg

Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

États-Unis science-fiction

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Close Encounters of the Third Kind (1977)

2:15 ? vost



Directed by Steven Spielberg

With Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

United States science-fiction

L’événement Rencontres du troisième type Ciné café Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération