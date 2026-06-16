Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles

Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

16 Rencontre et échange avec Paul Pujol autour du thème Krishnamurti, l’insoumis spirituel . Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre

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Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01

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English :

16 Meeting and exchange with Paul Pujol on the theme of Krishnamurti, l’insoumis spirituel (Krishnamurti, the spiritual rebel). An invitation to reflection, dialogue and exchange. Free admission

L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-16 par Haut Pays du Velay Tourisme