Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay
Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay dimanche 5 juillet 2026.
Montfaucon-en-Velay
Rencontres philosophiques et spirituelles
Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
16 Rencontre et échange avec Paul Pujol autour du thème Krishnamurti, l’insoumis spirituel . Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre
.
Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01
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English :
16 Meeting and exchange with Paul Pujol on the theme of Krishnamurti, l’insoumis spirituel (Krishnamurti, the spiritual rebel). An invitation to reflection, dialogue and exchange. Free admission
L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-16 par Haut Pays du Velay Tourisme
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