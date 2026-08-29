Rencontres Théâtrales de Martel La Licorne par la Cie Ewen Martel

Informations pratiques

Martel

Rencontres Théâtrales de Martel La Licorne par la Cie Ewen

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Open space sans intimité, infinies méthodologies en acronymes à 3 lettres, micro-management, pression sans limite, objectifs irréalisables, fausse convivialité…

Bienvenue dans le travail moderne du début du 21ème siècle !

Comment nos ancêtres ont-ils survécu à ces méthodes de travail sans devenir fou ?

Voici le thème de cette visite guidée proposée dans un musée du futur

Open space sans intimité, infinies méthodologies en acronymes à 3 lettres, micro-management, pression sans limite, objectifs irréalisables, fausse convivialité…

Bienvenue dans le travail moderne du début du 21ème siècle !

Comment nos ancêtres ont-ils survécu à ces méthodes de travail sans devenir fou ?

Voici le thème de cette visite guidée proposée dans un musée du futur. A travers une succession de sketchs, 4 comédiens professionnels présentent une vision absurde, comique et décalée de ce qu'ont vécu les employés des start-ups et des entreprises du "nouveau monde" aux alentours des années 2020.

Le titre "La Licorne" est un clin d'œil aux start-up prêtes à tout pour obtenir ce badge d'honneur capitaliste Le fait d’être valorisées à 1 milliard de dollars

Cette visite dans le passé est centrée sur la déshumanisation du salarié par la machine managériale et ses environnements de travail pensés pour des ressources plutôt que des individus.

Elle est interprétée par les gens du futur, et dévoile avec humour un univers professionnel infantilisant, qui a sa propre novlangue , destiné à contrôler le comportement de chacun, où les humains n'ont qu'un seul choix accepter de n'être qu'un rouage ou devenir fou

Note d'intention

Ronan David, informaticien le jour, dramaturge et acteur de théâtre le soir, a travaillé dans des entreprises numériques pendant une dizaine d'années. Il y a découvert un univers professionnel profondément différent de ce qu'il a connu dans ses précédents métiers (librairie, boulanger, pizzaïolo…) où il a vécu des moments particulièrement choquants et déshumanisants

Dans cette pièce il a exorcisé ses démons capitalistes, en tournant le bouton de l'absurde jusqu'au bout pour démontrer le ridicule du travail moderne

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

Open-plan offices with no privacy, endless methodologies with three-letter acronyms, micromanagement, relentless pressure, unattainable goals, fake camaraderie…%A0

Welcome to modern work in the early 21st century!

How did our ancestors survive these work methods without going crazy?

That’s the theme of this guided tour offered at a museum of the future

L’événement Rencontres Théâtrales de Martel La Licorne par la Cie Ewen Martel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne