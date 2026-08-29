Rencontres Théâtrales de Martel Un pour tous, mois d’abord ! par la Cie Colegram Martel

Informations pratiques

Martel

Rencontres Théâtrales de Martel Un pour tous, mois d’abord ! par la Cie Colegram

Jardin partagé Martel Lot

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 11:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

C'est le grand jour pour Hélène étudiante en histoire en public et devant un jury de spécialistes des Trois Mousquetaires, elle soutient sa thèse…

Pour la rendre passionnante, elle propose une reconstitution historique et littéraire !

Le spectacle plonge le public dans l'œuvre de Dumas avec des combats (épée, canne, fouet, cape, arme à feu), du suspense, des sentiments et une bonne dose de dérision.

Mais l'Histoire avec un grand H ne se laisse pas faire, et pointe du bout de sa rapière les invraisemblances et inepties de la fiction

Les personnages prennent finalement le pouvoir afin de défendre leur point de vue altruiste Un pour tous, Moi d'abord

Un spectacle réjouissant, virevoltant, participatif et… Instructif

C'est le grand jour pour Hélène étudiante en histoire en public et devant un jury de spécialistes des Trois Mousquetaires, elle soutient sa thèse…

Pour la rendre passionnante, elle propose une reconstitution historique et littéraire !

Le spectacle plonge le public dans l'œuvre de Dumas avec des combats (épée, canne, fouet, cape, arme à feu), du suspense, des sentiments et une bonne dose de dérision.

Mais l'Histoire avec un grand H ne se laisse pas faire, et pointe du bout de sa rapière les invraisemblances et inepties de la fiction

Les personnages prennent finalement le pouvoir afin de défendre leur point de vue altruiste Un pour tous, Moi d'abord

Un spectacle réjouissant, virevoltant, participatif et… Instructif

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Jardin partagé Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

It’s the big day for Hélène, a history student: in public and before a panel of experts on *The Three Musketeers*, she’s defending her thesis?

To make it exciting, she’s presenting a historical and literary reenactment!

The show immerses the audience in Dumas’s work with battles (swords, cane, whip, cape, and firearms), suspense, romance, and a healthy dose of derision.

%A0But History with a capital H won’t be pushed around, and with the tip of its rapier, it points out the implausibilities and absurdities of fiction

The characters ultimately take control to defend their altruistic point of view: One for all, Me First

A delightful, whirlwind, interactive, and… instructive show

L’événement Rencontres Théâtrales de Martel Un pour tous, mois d’abord ! par la Cie Colegram Martel a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne