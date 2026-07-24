Rencontres tricot-crochet Créamobil place Jules Nadi Romans-sur-Isère
vendredi 24 juillet 2026 · place Jules Nadi · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Rencontres tricot-crochet Créamobil
place Jules Nadi Marché de Romans-s-Isère Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21 2026-08-28
Cet été, retrouvons-nous autour de nos aiguilles et de nos crochets pour partager un moment simple, chaleureux et convivial.
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place Jules Nadi Marché de Romans-s-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 73 05
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English :
This %E9t%E9, let’s get together with our knitting needles and crochet hooks to share a simple, warm, and friendly moment.
L’événement Rencontres tricot-crochet Créamobil Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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