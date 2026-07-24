Rencontres tricot-crochet Créamobil place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Rencontres tricot-crochet Créamobil

place Jules Nadi Marché de Romans-s-Isère Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21 2026-08-28

Cet été, retrouvons-nous autour de nos aiguilles et de nos crochets pour partager un moment simple, chaleureux et convivial.

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place Jules Nadi Marché de Romans-s-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 73 05

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English :

This %E9t%E9, let’s get together with our knitting needles and crochet hooks to share a simple, warm, and friendly moment.

L’événement Rencontres tricot-crochet Créamobil Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme