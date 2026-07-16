Rencontrez les partenaires du musée de l’Armée La Société des amis du musée de l’Armée (SAMA), Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Informations pratiques

Rencontrez les partenaires du musée de l’Armée

La Société des amis du musée de l’Armée (SAMA) 19 et 20 septembre Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Société des amis du musée de l’Armée (SAMA)

Dans la salle Turenne, des bénévoles de la Société des amis du musée de l’Armée présenteront les objectifs de la société, son histoire, ses activités, ses actions en faveur du Musée et ses publications. Des informations seront données sur l’appel aux dons lancé en vue de la restauration des peintures de la salle de l’Europe.

Enfin, dans le parcours permanent du Musée, Première et Seconde guerres mondiales, devant la vitrine des uniformes de l’entre-deux-guerres, une animation sera effectuée par un membre de la SAMA, portant l’uniforme d’officier de l’arme blindée modèle 1931 de son père, lieutenant au 511e régiment de chars de combat stationné à Verdun en 1938.

Informations pratiques

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Salle Turenne et département des Deux guerres mondiales

Accès en continu sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée est l’un des musées les plus visités de France, avec plus de 1,3 millions de personnes par an. Au sein de l’Hôtel national des Invalides, fondé par Louis XIV, il abrite une des collections les plus riches du monde dans le domaine de l’histoire militaire. Ses collections retracent les conflits et valorisent les figures emblématiques de notre histoire. Le Dôme des Invalides, où repose Napoléon Ier, attire un large public international. Au-delà de ses collections, le musée de l’Armée propose une programmation culturelle particulièrement variée : expositions, conférences, concerts, projections cinématographiques et reconstitutions historiques.

Rattaché au ministère des Armées, le Musée contribue à la transmission des valeurs républicaines. Chaque année, près de 350 000 jeunes le visitent et participent à ses activités pédagogiques donnant des clés de compréhension de l’histoire du monde. Il est un véritable lieu de transmission, d’échange et de découverte. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Présence de la Société des amis du musée de l’Armée (SAMA)

© Paris, musée de l’Armée / Anne-Sylvaine Marre Noël