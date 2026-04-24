Gourdon

Rendez-vous à Gourdon »Rencontres foraines »

Rue des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La Cellule archéologie du Département, la Société des études du Lot proposeront une 2e édition des Rencontres foraines à Gourdon le samedi 10 octobre prochain, en partenariat avec l’association Héritages du sénéchal

La Cellule archéologie du Département, la Société des études du Lot proposeront une 2e édition des Rencontres foraines à Gourdon le samedi 10 octobre prochain, en partenariat avec l’association Héritages du sénéchal. Conférences et visites guidées pour explorer l'histoire de Gourdon.

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Rue des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie etudesdulot@orange.fr

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English :

La Cellule archéologie du Département, la Société des études du Lot will propose a 2e edition of the Rencontres foraines in Gourdon on Saturday October 10, in partnership with the Héritages du sénéchal association

L’événement Rendez-vous à Gourdon »Rencontres foraines » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Gourdon