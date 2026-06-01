Rendez-vous au Jardin des cordeliers du Musée Gassendi, Jardin des Cordeliers, Digne-les-Bains

Rendez-vous au Jardin des cordeliers du Musée Gassendi Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin des Cordeliers Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement national Rendez-vous au jardin, venez célébrez le printemps par des expériences artistiques et culturelles, gratuites, tous publics.

Une journée culturelle pour se rencontrer au jardin, élaborée en partenariat avec les associations Le Top, Cultures vivaces, dans la continuité du projet Culture et lien social, soutenu par la Drac paca et en partenariat avec le programme départemental Parents à hauteur d’enfants du Réaap

Evènement gratuit, sous réserve de la météo

10H : atelier découverte du jardin, semis et rempotage de vos plantes, en famille dès 3 ans

par une médiatrice du musée Gassendi et la jardinière à partir d’ateliers conçus pour les jeunes enfants par les élèves du CAP AEPE du Lycée Beau de Rochas dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle initié par le musée Gassendi et la Daac.

11H : visite du jardin avec la jardinière et atelier herbier sensoriel par l’artiste Alice Durot, invitée par le musée Gassendi en partenariat avec Cultures vivaces, durée 1h – tout public dès 6 ans

15H : balade musicale dans le jardin par l’accordéoniste Arthur Bacon, invité par le musée Gassendi en partenariat avec Cultures vivaces, tout public, durée 1h

16H : goûter-dégustation du Jardin-forêt de Cultures vivaces offert par le musée Gassendi, tout public

17H : spectacle « Les radis ça compte pas pour du beurre » spectacle musical jardiné pour les enfants les mains sales et les pieds sous la table, invité par Le Top, tout public dès 6 ans, durée 45min

Jardin des Cordeliers 5 place des cordeliers, Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04003 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492314529 https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/informations-pratiques/ Le jardin des Cordeliers est situé dans le centre-ville de Digne-les-Bains depuis 4 siècles. Devenu organe du service des musées de la ville, il ré-ouvre au public avec 4 parties : jardin des usages, jardin méditerranéen, jardin des mots et tiers-jardin. 3 parkings gratuits à proximité

Dans le cadre de l’évènement national Rendez-vous au jardin, venez célébrez le printemps par des expériences artistiques et culturelles, gratuites, tous publics.

Jardin des cordeliers © Musée Gassendi