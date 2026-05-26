Rendez-vous aux Jardins au Musée Promenade Digne-les-Bains
Rendez-vous aux Jardins au Musée Promenade Digne-les-Bains dimanche 7 juin 2026.
Digne-les-Bains
Rendez-vous aux Jardins au Musée Promenade
Musée Promenade Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:30:00
Date(s) :
2026-06-07
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Musée Promenade Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr
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English : Meet us in the gardens of the Musée Promenade
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L’événement Rendez-vous aux Jardins au Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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