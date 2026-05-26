Digne-les-Bains

Rendez-vous aux Jardins au Musée Promenade

Musée Promenade Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07

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Musée Promenade Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English : Meet us in the gardens of the Musée Promenade

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L’événement Rendez-vous aux Jardins au Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains