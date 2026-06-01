Rendez-vous aux jardins, Musée Promenade – UNESCO Géoparc de Haute-Provence, Digne-les-Bains

Rendez-vous aux jardins Dimanche 7 juin, 09h00 Musée Promenade – UNESCO Géoparc de Haute-Provence Alpes-de-Haute-Provence

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00

Animation distillation avec Milefolia

Découvrez le processus de distillation. Après la cueillette d’un végétal dans le parc, vous assiterez à la fabrication des hydrolats et des huiles essentielles. Au bout de 4h, vous pourrez repartir avec un flacon de distillat.

Musée Promenade – UNESCO Géoparc de Haute-Provence 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492367070 https://www.geoparchauteprovence.com/agenda/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 36 70 70 »}] Sur la colline en rive droite de la Bléone, le parc du Musée Promenade à Digne-les-Bains vous invite à une déambulation ombragée, en compagnie des ruisseaux, au rythme des cascades pétrifiantes. Ponctué de nombreuses installations artistiques, le parc boisé se parcourt librement à travers divers sentiers qui relient l’art contemporain, la riche biodiversité locale illustrée dans le jardin des papillons et les expositions qui mettent en lumière la richesse géologique, les grands paysages et les patrimoines du territoire du Géoparc mondial Unesco de Haute-Provence. Prix d’entrée est de 8 euros / adulte, et de 5 euros / enfant de 7-14 ans. Entrée gratuite pour les moins de 7 ans.

Animation distillation avec Milefolia

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