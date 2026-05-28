Rendez-vous au jardin du Parc Balzac Au pied de l’horloge à l’entrée du parc Angers
Rendez-vous au jardin du Parc Balzac Au pied de l’horloge à l’entrée du parc Angers samedi 6 juin 2026.
Angers
Rendez-vous au jardin du Parc Balzac
Au pied de l’horloge à l’entrée du parc 2 Boulevard du Bon Pasteur Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
A l’occasion de l’événement Rendez-vous aux jardins , enfilez vos chaussures de marche et venez vous balader dans le parc Balzac.
Sur réservation. .
Au pied de l’horloge à l’entrée du parc 2 Boulevard du Bon Pasteur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Rendez-vous au jardin du Parc Balzac Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers
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