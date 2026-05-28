Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous au jardin du Parc Balzac Au pied de l’horloge à l’entrée du parc Angers

Rendez-vous au jardin du Parc Balzac Au pied de l’horloge à l’entrée du parc Angers samedi 6 juin 2026.

Lieu : Au pied de l'horloge à l'entrée du parc

Adresse : 2 Boulevard du Bon Pasteur

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Angers

Rendez-vous au jardin du Parc Balzac

Au pied de l’horloge à l’entrée du parc 2 Boulevard du Bon Pasteur Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

A l’occasion de l’événement Rendez-vous aux jardins , enfilez vos chaussures de marche et venez vous balader dans le parc Balzac.
Sur réservation.   .

Au pied de l’horloge à l’entrée du parc 2 Boulevard du Bon Pasteur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous au jardin du Parc Balzac Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)