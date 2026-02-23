Rendez-vous au Musée Rencontre avec Alain-Jacques Lévrier-Mussat Château fort Musée pyrénéen Lourdes

Rendez-vous au Musée Rencontre avec Alain-Jacques Lévrier-Mussat

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Une rencontre autour de l’Orographie.

De nombreux travaux cartographiques de Franz Schrader, en particulier les tours d’horizon réalisés avec sa création technologique l’orographe , peuvent également être considérés comme de vrais petits chefs-d’œuvre artistiques.

L’évidence est que ses représentations du massif pyrénéen sur 360° et son instrument de relevé du paysage inspirent encore aujourd’hui les artistes.

Le plasticien Alain-Jacques Lévrier-Mussat a trouvé son inspiration lors d’une rencontre au Musée Pyrénéen avec l’orographe . Il exprime qu’au-delà de l’intérêt scientifique et novateur pour l’époque du procédé permettant de réaliser des tours d’horizon , il a d’abord été marqué par le processus mécanique permettant de passer de l’outil au dessin. Il existe un rapport étroit entre cette vision augmentée et toutes les expériences des artistes géomètres que décrit Descartes dans La dioptrique . Après avoir réalisé quelques études sur papier, il a étendu ses recherches à la réalisation d’une unique orographie sur miroir d’après un relevé original de Schrader réalisé au sommet du pic d’Algas en 1873. L’oeuvre d’Alain-Jacques Lévrier-Mussat Orographie a été acquise en 2024 par le Musée Pyrénéen. Venez à sa rencontre dans l’exposition Franz Schrader, la montagne sublimée . L’auteur vous en dévoilera tous les secrets.

Durée de la médiation 45 minutes.

Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation.

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

An encounter with Orography.

Many of Franz Schrader’s cartographic works, in particular the horizon tours produced with his technological creation, the orograph , can also be considered small artistic masterpieces.

Clearly, his 360° representations of the Pyrenees and his landscape survey instrument still inspire artists today.

Visual artist Alain-Jacques Lévrier-Mussat found his inspiration during an encounter with the orographe at the Musée Pyrénéen. He explains that, over and above the scientific and innovative interest at the time of the process used to produce tours d’horizon , he was first and foremost impressed by the mechanical process used to go from tool to drawing. There is a close connection between this augmented vision and all the experiments of the artist-geometers described by Descartes in La dioptrique . After making a few studies on paper, he extended his research to the creation of a single orography on mirror, based on an original survey by Schrader taken at the summit of the Algas peak in 1873. Alain-Jacques Lévrier-Mussat’s work Orographie was acquired by the Musée Pyrénéen in 2024. Come and meet him in the exhibition Franz Schrader, la montagne sublimée . The author will reveal all its secrets.

Duration: 45 minutes.

Admission to the museum includes access to the mediation.

