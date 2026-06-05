Rendez-vous aux jardins 23ème édition Les jardins du château de Corbelin Route de Menou La Chapelle-Saint-André
Rendez-vous aux jardins 23ème édition Les jardins du château de Corbelin Route de Menou La Chapelle-Saint-André samedi 6 juin 2026.
La Chapelle-Saint-André
Rendez-vous aux jardins 23ème édition Les jardins du château de Corbelin
Route de Menou Château de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter les jardins du château de Corbelin et découvrir l’exposition de l’artiste Ondine, créatrice de bijoux depuis novembre 2021.
Tournée dans un premier temps vers le wire wrapping, j’ai expérimenté de nouvelles techniques, au fil de mes envies et de ma créativité, notamment la galvanoplastie que j’utilise pour immortaliser de véritables de végétaux dans du cuivre .
Vous pourrez également assister à une prestation de Magic Diva, qui vous proposera son répertoire Amours qui reprend des chants du 17e au 20e siècle. Magic Diva interprètera des airs des compositeurs suivants Purcell, Haendel, Mozart, Reynaldo Hahn.
Il y aura deux représentations, le dimanche uniquement à 14h et à 16h.
Il sera également possible de pique-niquer sur place. .
Route de Menou Château de Corbelin La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rendez-vous aux jardins 23ème édition Les jardins du château de Corbelin
L’événement Rendez-vous aux jardins 23ème édition Les jardins du château de Corbelin La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Clamecy Haut Nivernais
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