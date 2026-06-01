Rendez-vous aux jardins, Alès Agglomération, Alès
Rendez-vous aux jardins, Alès Agglomération, Alès vendredi 5 juin 2026.
Rendez-vous aux jardins 5 – 7 juin Alès Agglomération Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Comme chaque année, petits et grands ont donc la possibilité de redécouvrir l’environnement et les paysages grand-alésiens à travers une série d’animations proposées dans 8 sites d’Alès Agglomération.
Expositions, visites, ateliers, jeux de piste, … Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Rendez-vous est donc donné à Alès au parc des camélias de la Prairie, aux Terrasses du Bosquet et au domaine de la Batejade ; à Cendras au jardin médiéval de l’Abbaye ; à la Bambouseraie de Générargues ; à Saint-Jean-du-Gard dans le jardin de Maison Rouge et à Fleurs en Cévennes, ainsi qu’à Vézénobres dans le verger conservatoire et à la Maison de la Figue.
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Évènement national décliné localement, “Rendez-vous aux jardins” revient cette année sur Alès Agglomération du 5 au 7 juin, avec pour thème “la vue” afin d’appréhender la nature grâce à nos sens.
À voir aussi à Alès (Gard)
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