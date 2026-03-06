Rendez-vous aux Jardins Apprendre à photographier la nature Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Rendez-vous aux Jardins Apprendre à photographier la nature

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, du 5 juin au 7 juin 2026

Observer, cadrer, déclencher… Cette animation invite le public à une initiation à la photographie en plein air, au cœur des parcs et jardins de la ville.

Accompagnés pas à pas, les participants découvrent les principes fondamentaux de la prise de vue choix du point de vue, cadrage et composition de l’image, gestion de la lumière naturelle, mise en valeur des couleurs, des formes et des lignes du paysage, ainsi que le vocabulaire de base de la photographie (mise au point, profondeur de champ, angle de vue…).

Ouverte à tous, cette animation s’adresse aux débutants comme aux curieux souhaitant apprendre à regarder autrement et à capturer des instants de nature.

En partenariat avec le Club Photo de Fontenay-le-Comte.

Les participants sont invités à emmener leur propre appareil photo ou de se munir de leur téléphone portable.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous Devant l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1h

Tout public

Places limitées réservation conseillée

Animaux admis

Gratuit

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin en ligne, au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr .

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Rendez-vous aux Jardins, from June 5 to June 7, 2026

L’événement Rendez-vous aux Jardins Apprendre à photographier la nature Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin