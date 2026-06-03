Rendez-vous aux jardins : ateliers pour grands et petits au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS
Rendez-vous aux jardins : ateliers pour grands et petits au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS samedi 6 juin 2026.
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin, consacrés cette année au sens de la vue, le musée Bourdelle invite le public à porter un regard renouvelé sur ses jardins.
La conférencière du musée propose des visites des jardins sensorielles et inclusives, accessibles aux publics voyants et non-voyants, initiant une expérience du jardin au-delà du regard. Ces visites font écho à la collaboration exceptionnelle de l’association Valentin Haüy, partenaire de cette édition.
Enfin, des ateliers de dessin au fusain invitent les familles à saisir des points de vue inattendus sur les essences végétales tandis que des initiations au cyanotype, ancien procédé photographique, révèlent autrement la poésie et la beauté des jardins.
Visite sensorielle des jardins
À quoi ressemblaient les jardins du musée quand Bourdelle y vivait ? Quelles essences végétales chatouillent vos narines ? Quelles sculptures ponctuent les extérieurs ?
Explorez les jardins à l’aide de vos sens et voyagez dans le temps, de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.
Samedi 6 juin à 10h30
Dimanche 7 juin à 10h30, 14h et 16h
Public : adultes et adolescents à partir de 15 ans. Adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes
Durée : 1h30
Atelier cyanotype
Petits et grands découvrent les jardins du musée puis s’initient en atelier au procédé photographique ancien du cyanotype. Inspirés par les jardins, chacun réalise son tableau végétal.
Samedi 6 juin et dimanche 7 juin à 14h et 15h30
Public : en famille, enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h30
Dessin au fusain dans les jardins
Chacun découvre l’art du fusain et dessine ses meilleurs points de vue des jardins.
Dimanche 6 juin à 10h et 11h30
Public : en famille, enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h30
Visites sensorielles, ateliers de cyanotype et de dessin au fusain : les 6 et 7 juin, le musée Bourdelle vous invite à découvrir le charme de ses jardins.
Le dimanche 07 juin 2026
de 10h00 à 18h00
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit
Activités gratuites, sur réservation : bourdelle.reservations@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/rendez-vous-aux-jardins-6-et-7-juin-2026 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle
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