Rendez-vous aux jardins : ateliers pour grands et petits au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin, consacrés cette année au sens de la vue, le musée Bourdelle invite le public à porter un regard renouvelé sur ses jardins.

La conférencière du musée propose des visites des jardins sensorielles et inclusives, accessibles aux publics voyants et non-voyants, initiant une expérience du jardin au-delà du regard. Ces visites font écho à la collaboration exceptionnelle de l’association Valentin Haüy, partenaire de cette édition.

Enfin, des ateliers de dessin au fusain invitent les familles à saisir des points de vue inattendus sur les essences végétales tandis que des initiations au cyanotype, ancien procédé photographique, révèlent autrement la poésie et la beauté des jardins.

Visite sensorielle des jardins

À quoi ressemblaient les jardins du musée quand Bourdelle y vivait ? Quelles essences végétales chatouillent vos narines ? Quelles sculptures ponctuent les extérieurs ?

Explorez les jardins à l’aide de vos sens et voyagez dans le temps, de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.

Samedi 6 juin à 10h30

Dimanche 7 juin à 10h30, 14h et 16h

Public : adultes et adolescents à partir de 15 ans. Adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes

Durée : 1h30

Atelier cyanotype

Petits et grands découvrent les jardins du musée puis s’initient en atelier au procédé photographique ancien du cyanotype. Inspirés par les jardins, chacun réalise son tableau végétal.

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin à 14h et 15h30

Public : en famille, enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Dessin au fusain dans les jardins

Chacun découvre l’art du fusain et dessine ses meilleurs points de vue des jardins.

Dimanche 6 juin à 10h et 11h30

Public : en famille, enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Visites sensorielles, ateliers de cyanotype et de dessin au fusain : les 6 et 7 juin, le musée Bourdelle vous invite à découvrir le charme de ses jardins.

Le dimanche 07 juin 2026

de 10h00 à 18h00

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Activités gratuites, sur réservation : bourdelle.reservations@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/rendez-vous-aux-jardins-6-et-7-juin-2026 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle



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