VISITE GUIDÉE « Les jardins des plans-reliefs »

Découvrez une collection unique de maquettes des villes fortifiées de

France et de leur campagne environnante, réalisées entre les règnes de

Louis XIV et Napoléon III. Les maquettes représentent, entre autres, la végétation des villes et des jardins à l’échelle du 1/600 ! Une multitude de détails sont à découvrir.

DATES ET HORAIRES : samedi 6 et dimanche 7 juin à 14h30, 15h30 et 16h30.

Durée : 45 mn

Sans inscription. Rendez-vous le jour même à l’accueil du musée,

au 4e étage de la cour de l’Hôtel des Invalides (accès aile Orient).

Visite guidée gratuite sur présentation d’un billet d’entrée (à acheter sur place le jour même ou en ligne sur la billetterie du musée de l’Armée)

ATELIER en famille « Dessine les jardins des plans-reliefs » (6-12 ans)

Après une visite du musée, la médiatrice accompagne les enfants en atelier afin de réaliser un plan-relief collectif, dont chacun repartira avec sa création !

Une activité ludique pour faire découvrir les techniques de création

d’une maquette et de sa végétation : peinture, crayons et imagination

seront donc au rendez-vous !

DATES ET HORAIRES : samedi 6 juin à 11h00. Durée : 2h00. Atelier gratuit.

SUR INSCRIPTION : https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-reservation-rendez-vous-aux-jardins

À l’occasion des 23e Rendez-vous aux jardins, le musée des Plans-Reliefs vous propose une programmation gratuite avec des visites guidées spéciales et un atelier pour les familles !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

gratuit

Réservation uniquement pour l’atelier enfants du 6 juin 11h00.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/rendez-vous-aux-jardins-2026 https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs



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