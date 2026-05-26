Aubigny-sur-Nère

Rendez-vous aux jardins Chez Odile

130 avenue du général Leclerc Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Visitez le jardin d’Odile au Buisson de la Gariole à Aubigny-sur-Nère.

Entrée Gratuite, artistes et artisans. .

130 avenue du général Leclerc Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 41 09

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English :

Visit Odile’s garden at Buisson de la Gariole in Aubigny-sur-Nère.

L’événement Rendez-vous aux jardins Chez Odile Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE