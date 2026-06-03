Rendez-vous aux jardins de La Roche La Roche Paris
Rendez-vous aux jardins de La Roche La Roche Paris samedi 6 juin 2026.
Le ministère de la Culture nous donne rendez-vous dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe. De nombreux professionnels partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire.
À La Roche, rendez-vous samedi 6 juin de 12h à 19h avec au programme :
- Atelier Terrarium avec Botanique Ludique – sur inscription – 12 euros
Plongez dans l’histoire fascinante du terrarium, de la Wardian Case victorienne aux enjeux coloniaux, puis fabriquez votre propre terrarium dans un bocal de 3 litres.
- Exposition (ré)générations paysage – dernier jour !
- Visite du site et des jardins avec l’équipe de Plateau Urbain et une étudiante de l’ésaj. Départs à 14h et 16h, durée 1h
- Concert de piano
La journée se poursuit pour la Nuit Blanche jusqu’à 1h ! En savoir plus sur le programme de Idylles au jardin.
Un après-midi pour voir les jardins sous un nouvel angle et partager sa passion des espaces verts et de la nature.
Le samedi 06 juin 2026
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
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