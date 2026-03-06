Rendez-vous aux Jardins Goûter-lecture en plein air, voir la nature autrement Devant l’accueil du Parc Baron Aventure Fontenay-le-Comte

Rendez-vous aux Jardins Goûter-lecture en plein air, voir la nature autrement

Devant l’accueil du Parc Baron Aventure 2 Rue du Château Féodal Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

2026-06-05

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, du 5 juin au 7 juin 2026

Les familles sont invitées à partager un moment convivial de lecture et de détente en plein air. Installés au cœur du Parc Baron, petits et grands pourront écouter des histoires, feuilleter des albums et profiter d’un temps de pause autour d’un goûter partagé.

Les lectures, accessibles à tous, invitent à l’évasion, à l’imaginaire et à l’observation de l’environnement naturel. Un rendez-vous doux et chaleureux pour prendre le temps, se retrouver en famille et profiter de la nature autrement.

En partenariat avec la Médiathèque Jim-Dandurand.

Rdv à la Maison Baron, devant l’accueil du Parc Baron Aventure.

Durée 1h

GRATUIT

Public familial (pas de billet nécessaire pour les adultes accompagnants les enfants)

Places limitées réservation conseillée

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin en ligne, au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr .

+33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

As part of Rendez-vous aux Jardins, from June 5 to June 7, 2026

