Rendez-vous aux Jardins Lire et dessiner le paysage urbain Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Rendez-vous aux Jardins Lire et dessiner le paysage urbain

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, du 5 juin au 7 juin 2026

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins et de la thématique annuelle La vue , cette animation propose une lecture sensible du paysage en centre urbain, à la croisée de l’observation, de l’analyse et de la création artistique.

Accompagnés d’une plasticienne, les participants sont invités à aiguiser leur regard sur l’espace qui les entoure lignes de fuite, perspectives, volumes, rapports entre végétal et bâti. À partir de points de vue choisis, le dessin devient un outil pour comprendre la composition du paysage urbain et la manière dont il structure notre perception.

Accessible à tous, cette expérience mêle approche patrimoniale et pratique artistique, offrant une autre façon de voir la ville, de la parcourir et de la représenter, en prenant le temps d’observer et de tracer ce que l’œil perçoit.

En partenariat avec la Société Vendéenne des Arts.

Lieu de rendez-vous Devant l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 2h

Tout public

Places limitées réservation conseillée

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux admis

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin en ligne, au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr .

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

English :

As part of Rendez-vous aux Jardins, from June 5 to June 7, 2026

