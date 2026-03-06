Rendez-vous aux Jardins Paysage et patrimoine une histoire de regards Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Rendez-vous aux Jardins Paysage et patrimoine une histoire de regards

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, du 5 juin au 7 juin 2026

Cette visite propose un parcours sensible à travers jardins, parcs, rues arborées et espaces fleuris, invitant à porter un regard attentif sur les paysages du quotidien et le patrimoine qu’ils révèlent.

Pensés pour accompagner le regard, ces espaces végétalisés structurent les vues, adoucissent l’architecture et créent des respirations visuelles au cœur de la ville. Perspectives, alignements d’arbres, ouvertures sur le bâti ou sur le paysage environnant jalonnent le parcours et racontent une histoire où nature et patrimoine se répondent.

Cette promenade à deux voix invite à prendre le temps d’observer, de comprendre comment la composition paysagère influence notre perception des lieux, et à redécouvrir l’environnement urbain et patrimonial à travers le prisme de la vue.

En partenariat avec le service des espaces verts de la Ville.

Lieu de rendez-vous Devant l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1h30

Tout public

Places limitées réservation conseillée

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux admis

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin en ligne, au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr .

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

As part of Rendez-vous aux Jardins, from June 5 to June 7, 2026

