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Rendez-vous conte !, Médiathèque de Mâcon, Mâcon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon

Rendez-vous conte !, Médiathèque de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Mâcon
Adresse
23 rue de la république 71000 Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Dans la limite des places disponibles : se présenter au bureau Enfance (2ème étage) pour récupérer un ticket d'entrée.

Rendez-vous conte ! Samedi 3 octobre, 16h30 Médiathèque de Mâcon Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles : se présenter au bureau Enfance (2ème étage) pour récupérer un ticket d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:50:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:50:00+02:00

Le rendez-vous des enfants de 4 à 8 ans, sans leurs parents, pour le plaisir d’écouter quelques histoires et s’évader…

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la république 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 26 http://mediatheque.macon.fr
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