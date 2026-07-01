AGENDA · Plumergat
Rendez-vous Contes ! Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque Porte Plum' · Plumergat
Informations pratiques
Plumergat
Rendez-vous Contes !
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
Dans l’herbe…
Nos petits et grands héros .
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81
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English :
L’événement Rendez-vous Contes ! Plumergat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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