Rendez-vous Contes ! Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Informations pratiques

Plumergat

Rendez-vous Contes !

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

Dans l’herbe…

Nos petits et grands héros .

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81

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English :

L’événement Rendez-vous Contes ! Plumergat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon