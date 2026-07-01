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AGENDA · Plumergat

Rendez-vous Contes ! Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque Porte Plum' · Plumergat

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Porte Plum'
Adresse
2 Rue Joseph Évenas
Ville
56400 Plumergat
Département
Morbihan
Tarif

Plumergat

Rendez-vous Contes !

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15

Dans l’herbe…

Nos petits et grands héros   .

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81 

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English :

L’événement Rendez-vous Contes ! Plumergat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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