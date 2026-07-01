Tournoi de Mölkky et feu d’artifice Stade de foot Plumergat

Informations pratiques

Plumergat

Tournoi de Mölkky et feu d’artifice

Stade de foot Rue Anne de Bretagne Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez nombreux pour notre tournoi de Molkky suivant d’un repas paella / grillades et clôturé par un feu d’artifice

Restauration sur place

– Menu du midi grillades

– Menu du soir Paëlla avec un dessert (13€ uniquement et avec réservation)

Suivi d’un bal populaire et d’un feu d’artifice

Inscription pour le Molkky et réservation pour la Paëlla en ligne .

Stade de foot Rue Anne de Bretagne Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 7 86 49 29 90

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English :

L’événement Tournoi de Mölkky et feu d’artifice Plumergat a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon