Tournoi de Mölkky et feu d’artifice Stade de foot Plumergat
samedi 11 juillet 2026 · Stade de foot · Plumergat
Informations pratiques
Plumergat
Tournoi de Mölkky et feu d’artifice
Stade de foot Rue Anne de Bretagne Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez nombreux pour notre tournoi de Molkky suivant d’un repas paella / grillades et clôturé par un feu d’artifice
Restauration sur place
– Menu du midi grillades
– Menu du soir Paëlla avec un dessert (13€ uniquement et avec réservation)
Suivi d’un bal populaire et d’un feu d’artifice
Inscription pour le Molkky et réservation pour la Paëlla en ligne .
Stade de foot Rue Anne de Bretagne Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 7 86 49 29 90
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English :
L’événement Tournoi de Mölkky et feu d’artifice Plumergat a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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