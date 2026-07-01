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AGENDA · Plumergat

Tournoi de Mölkky et feu d’artifice Stade de foot Plumergat

samedi 11 juillet 2026 · Stade de foot · Plumergat

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Stade de foot
Adresse
Rue Anne de Bretagne
Ville
56400 Plumergat
Département
Morbihan
Tarif

Plumergat

Tournoi de Mölkky et feu d’artifice

Stade de foot Rue Anne de Bretagne Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez nombreux pour notre tournoi de Molkky suivant d’un repas paella / grillades et clôturé par un feu d’artifice
Restauration sur place
– Menu du midi grillades
– Menu du soir Paëlla avec un dessert (13€ uniquement et avec réservation)
Suivi d’un bal populaire et d’un feu d’artifice

Inscription pour le Molkky et réservation pour la Paëlla en ligne   .

Stade de foot Rue Anne de Bretagne Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 7 86 49 29 90 

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English :

L’événement Tournoi de Mölkky et feu d’artifice Plumergat a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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