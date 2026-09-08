Rendez-vous convivial séniors Médiathèque Hélène Berr Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Prochains rendez-vous :
jeudis 10 septembre et 1er octobre 2026 de 14 h à 15 h
Animé par les bibliothécaires.
Entrée libre
Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 14h00 à 15h00
Le jeudi 10 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T15:00:00+02:00;2026-10-01T14:00:00+02:00_2026-10-01T15:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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