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Rendez-vous convivial séniors Médiathèque Hélène Berr Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris

Rendez-vous convivial séniors Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70 rue de Picpus
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Prochains rendez-vous :

jeudis 10 septembre et 1er octobre 2026 de 14 h à 15 h
Animé par les bibliothécaires.
Entrée libre

Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 14h00 à 15h00
Le jeudi 10 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T15:00:00+02:00;2026-10-01T14:00:00+02:00_2026-10-01T15:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr


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