Rendez-vous convivial séniors Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Prochains rendez-vous :

jeudis 10 septembre et 1er octobre 2026 de 14 h à 15 h

Animé par les bibliothécaires.

Entrée libre

Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire.

Le jeudi 01 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

Le jeudi 10 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T15:00:00+02:00;2026-10-01T14:00:00+02:00_2026-10-01T15:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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